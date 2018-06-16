Наземный участок Филёвской линии московского метро закрылся до понедельника

В субботу и воскресенье не будет работать участок Филёвской линии метро от «Киевской» до «Кунцевской».
Сообщение пресс-службы Московского метрополитена: «В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции „Студенческая“, „Кутузовская“, „Фили“, „Багратионовская“, „Филевский парк“ и „Пионерская“. Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ1».
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на путях, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка линии.
В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, в 05:30.
Двухдневное закрытие участка проводится уже во второй раз, движение поездов останавливали 26 и 27 мая. Как напоминает ТАСС, Филёвская линия — одна из старейших в столичном метро. Станции наземного участка на этой линии были открыты около 60 лет назад.
В рамках реконструкции уже отремонтированы 4 платформы на станциях «Фили» и «Студенческая», близятся к завершению работы на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филёвский парк» и «Багратионовская».
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на путях, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка линии.
В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, в 05:30.
Двухдневное закрытие участка проводится уже во второй раз, движение поездов останавливали 26 и 27 мая. Как напоминает ТАСС, Филёвская линия — одна из старейших в столичном метро. Станции наземного участка на этой линии были открыты около 60 лет назад.
В рамках реконструкции уже отремонтированы 4 платформы на станциях «Фили» и «Студенческая», близятся к завершению работы на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филёвский парк» и «Багратионовская».
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