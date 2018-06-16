Более 2 тысяч мексиканцев укрылись в убежищах от тропического шторма «Бад»

Власти Мексики сообщают об одном погибшем в результате тропического шторма, получившего название «Бад».
Как передает портал El Universal, более 2,2 тысячи человек укрылись во временных убежищах в мексиканском муниципалитете Лос-Кабос в штате Южная Нижняя Калифорния, на который обрушился тропический шторм «Бад». В числе эвакуированных десятки туристов.
Непогода стала причиной гибели одного человека. Сообщается, что он погиб в своем автомобиле.
Морские порты закрыты. Накануне в регионе были отложены 47 авиарейсов. В один из самолетов попала молния. Сейчас ближайшие к Лос-Кабосу аэропорты работают в нормальном режиме.
Непогода стала причиной гибели одного человека. Сообщается, что он погиб в своем автомобиле.
Морские порты закрыты. Накануне в регионе были отложены 47 авиарейсов. В один из самолетов попала молния. Сейчас ближайшие к Лос-Кабосу аэропорты работают в нормальном режиме.
Комментарии