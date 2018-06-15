    В Подмосковье восстановлено движение поездов после схода вагонов с углем

    комментировать

    В Подмосковье восстановлено движение поездов после схода вагонов с углем

    В Подмосковье восстановлено движение поездов после схода вагонов с углем

    Железнодорожники ликвидируют последствия аварии в районе станции Черусти, где днем сошли с рельсов несколько грузовых вагонов.

    Сообщение пресс-службы Московской железной дороги: «В 22:08 железнодорожники возобновили движение поездов на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги по одному пути. Диспетчеры МЖД по возможности пропускают поезда в обе стороны в реверсивном режиме».

    Железнодорожники убрали с рельсов мешающие движению вагоны и восстановили поврежденный участок путей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на втором пути, на месте происшествия работают три восстановительных поезда.

    Авария на станции Черусти произошла в пятницу днем. С рельсов сошли пять вагонов с углем. Никто не пострадал, пишет ТАСС. Движение поездов дальнего следования было организовано в обход станции Черусти, а пригородные электрички выполняли укороченные рейсы до станции Кривандино.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru