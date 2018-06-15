В Подмосковье восстановлено движение поездов после схода вагонов с углем

Железнодорожники ликвидируют последствия аварии в районе станции Черусти, где днем сошли с рельсов несколько грузовых вагонов.
Сообщение пресс-службы Московской железной дороги: «В 22:08 железнодорожники возобновили движение поездов на станции Черусти Казанского направления Московской железной дороги по одному пути. Диспетчеры МЖД по возможности пропускают поезда в обе стороны в реверсивном режиме».
Железнодорожники убрали с рельсов мешающие движению вагоны и восстановили поврежденный участок путей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на втором пути, на месте происшествия работают три восстановительных поезда.
Авария на станции Черусти произошла в пятницу днем. С рельсов сошли пять вагонов с углем. Никто не пострадал, пишет ТАСС. Движение поездов дальнего следования было организовано в обход станции Черусти, а пригородные электрички выполняли укороченные рейсы до станции Кривандино.
Железнодорожники убрали с рельсов мешающие движению вагоны и восстановили поврежденный участок путей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на втором пути, на месте происшествия работают три восстановительных поезда.
Авария на станции Черусти произошла в пятницу днем. С рельсов сошли пять вагонов с углем. Никто не пострадал, пишет ТАСС. Движение поездов дальнего следования было организовано в обход станции Черусти, а пригородные электрички выполняли укороченные рейсы до станции Кривандино.
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