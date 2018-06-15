    В Петербурге представили обновленный состав сборной по боксу. Санкт-Петербург, бокс, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге представили обновленный состав сборной по боксу

    В Петербурге представили обновленный состав сборной по боксу

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    В Петербурге представили обновленный состав сборной по боксу

    В Петербурге представили обновленный состав сборной по боксу

      Сегодня губернатор Петербурга познакомился с членами новой сборной города по боксу.

      Сборная начала долгий тренировочный цикл, в рамках которого будет готовиться в перспективе к Олимпийским играм 2020 года. Но первостепенная задача — успешно выступить на спартакиаде и универсиаде.

      Перед новым сезоном команда значительно омолодилась. Причем наравне с парнями хуки с правой и джебы с левой отрабатывают девушки. И многие признаются, что бокс их вдохновляет.

      Боксеры признаются: за проходящим в России чемпионатом мира по футболу не следят, но знают, что национальная команда накануне обыграла Саудовскую Аравию. И этот факт добавляет им новых сил и спортивных эмоций.

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