От докторов до блогеров: болельщики со всего мира делятся впечатлениями от России

Два миллиона болельщиков приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщила сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова. Кто они? И каковы их первые впечатления от России?

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Это похоже на карнавал. Вечером центр любого города — участника чемпионата мира становится местом встречи болельщиков из разных стран. Они стараются во всей красе показать свой национальный колорит. Костюмы, песни, кричалки — отовсюду звучат различные музыкальные инструменты.



Но приезжать на чемпионат с горнами, бубнами и вувузелами — это вчерашний день. Санкт-Петербург задает новый тренд. Сюда на матчи приезжают симфоническими оркестрами. Это не просто иранские болельщики, это музыканты Тегеранского симфонического. Сначала — в филармонию, затем — на стадион.



Приехавшие в Россию болельщики — люди совершенно разных профессий. И для каждого из них поездка на чемпионат мира — небольшое приключение. Так, четверо марокканских докторов из разных клиник взяли отпуск, собрали вещи и уехали на три недели в Россию. В одном из столичных кафе марокканских медиков не только угостили национальным блюдом — чебуреками, но и провели мастер-класс по их приготовлению.



А в Сочи прибыл известный в Бразилии видеоблоггер. Он решил не забывать про свою работу даже во время чемпионата и нашел много нового материала. В своем видеоблоге он рассказывает своим соотечественникам о Сочи.



С разных концов света они добираются до России разными способами. Кто-то выбирает привычные поезда и самолеты, а для кого-то приключения начинаются уже с точек отправления. Друзья Гретар и Кристбьорн, исландские болельщики, приехали в Россию на российском авто. «Нива» не подвела. А в Волгограде пришвартовалась яхта английского болельщика.



Среди болельщиков даже те, кто не смог достать билет на стадион. Им и улицы хватает, ведь атмосфера тоже незабываемая. Накануне в одной только Москве фан-зону посетили почти 70 тысяч человек.

