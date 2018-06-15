    Экстремал-зацепер погиб на крыше электрички на въезде в Москву

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    Экстремал-зацепер погиб на крыше электрички на въезде в Москву

    <nobr>Экстремал-зацепер</nobr> погиб на крыше электрички на въезде в Москву

    Электричка, следовавшая в Москву, была остановлена на станции «Перловская» из-за погибшего на крыше экстремала-зацепера.

    Электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются из-за погибшего на крыше одного из поездов зацепера. Об этом в пятницу вечером ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

    Пресс-служба МЖД: «Сегодня в результате нарушения правил безопасного поведения на железной дороге был смертельно травмирован зацепер. Тело погибшего обнаружили на крыше пригородного поезда. Электричка, следовавшая в Москву, была остановлена на остановочном пункте „Перловская“ Ярославского направления МЖД. На место вызвали спасателей».

    Из-за происшествия путь, на котором стояла электричка, был временно обесточен, и пока поезда в сторону Москвы следуют с увеличенными интервалами. Железнодорожники рассчитывают в ближайшее время снова ввести движение поездов в график.

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