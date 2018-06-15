    Иосиф Бродский покидает СССР на сцене Театра Ленсовета. Санкт-Петербург, история, поэзия и поэты, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИосиф Бродский покидает СССР на сцене Театра Ленсовета

    Иосиф Бродский покидает СССР на сцене Театра Ленсовета

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    Иосиф Бродский покидает СССР на сцене Театра Ленсовета

    Иосиф Бродский покидает СССР на сцене Театра Ленсовета

    Иосиф Бродский покидает СССР на сцене Театра Ленсовета

      В Петербурге поставили инсценировку об эмиграции знаменитого поэта «Бродский. Изгнание». В основу спектакля легли поэма «Горбунов и Горчаков», пьеса «Мрамор», стихотворения разных лет, а также документальные свидетельства из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским».

      Театр имени Ленсовета предлагает провести полтора часа ожидания в аэропорту Ленинграда вместе с Иосифом Бродским. Спектакль об изгнании писателя ограничен временем, проведенным перед вылетом из страны. Но охватывает чуть ли не всю жизнь Бродского.

      В этих размышлениях — воспоминания о школе, доме, квартирниках, психбольнице и, конечно, переживания по случаю вынужденного отъезда. В своем письме Леониду Брежневу он пишет, что ему горько уезжать из России и что всем, что имеет за душой, обязан Родине.

      Постановка — это своего рода исследование личных обстоятельств, творчества, поэзии и человеческой трагедии, произошедшей с Иосифом Бродским в тот день 1972 года.

      Стихи Бродского, требующие иногда неоднократного прочтения, в изложении героев спектакля кажутся более понятными. В обстановке нервного ожидания становятся очевидными те переживания, которые мучили поэта. Мысленно переносясь из здания аэровокзала в прошлое, он обреченно возвращается в зал вылета и будто не может поверить, что через полтора часа действительно покинет свою страну и, может быть, уже никогда не вернется.

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