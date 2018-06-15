    Ураза-байрам собрал на улицах Петербурга 150 тысяч мусульман. Санкт-Петербург, ислам, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУраза-байрам собрал на улицах Петербурга 150 тысяч мусульман

    Ураза-байрам собрал на улицах Петербурга 150 тысяч мусульман

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    <nobr>Ураза-байрам</nobr> собрал на улицах Петербурга 150 тысяч мусульман

    Ураза-байрам собрал на улицах Петербурга 150 тысяч мусульман

    <nobr>Ураза-байрам</nobr> собрал на улицах Петербурга 150 тысяч мусульман

      Окончание священного месяца Рамадан ознаменовало собой празднование Ураза-байрам, который в этом году в Северной столице отметили и болельщики чемпионата мира по футболу.

      Сегодня для мусульман — один из важнейших дней в исламском календаре. Правоверные празднуют Ураза-байрам, известный также как праздник разговения. Основные события в Петербурге прошли в главной Соборной мечети города.

      В ней и на прилегающей территории собрались тысячи верующих. Уже с 7 часов утра движение в Петроградском районе было затруднено. Станция метро «Горьковская» с 8 до 9 часов была закрыта для входа пассажиров. В этом году к мусульманам Петербурга добавились туристы, которые приехали на чемпионат мира. Среди молящихся были замечены граждане Марокко, Саудовской Аравии и Ирана.

      А около полудня территория около мечети окрасилась в красный. Помолиться пришли сотни болельщиков сборной Марокко. Ожидалось, что приедут и сами футболисты, однако, как стало известно, у всех сборных, которые празднуют Ураза-байрам, молитвы прошли на базах, где проживают спортсмены.

      По данным Духовного управления мусульман, в Северной столице Ураза-бай рам отметили почти 150 тысяч человек. Около 120 тысяч мусульман приняли участие в торжествах у Соборной мечети и около 40 тысяч верующих праздновали по всему городу. К мечети на Репищевой улице в Приморском районе совершить праздничный намаз пришли 20 тысяч, а на Московский проспект — до 5 тысяч правоверных мусульман.

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