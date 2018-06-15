Путин и Цзиньпин обсудили обстановку на Корейском полуострове

Урегулирование ситуации на Корейском полуострове и другие актуальные вопросы международной повестки обсудили по телефону Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин.

107 Китай

Путин

Политики, в частности, говорили об итогах недавнего государственного визита российского лидера в Китай. Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с успешным открытием чемпионата мира по футболу и пожелал удачи российской сборной.



По информации Министерства иностранных дел КНР, Цзиньпин в телефонном разговоре заявил, что вдвойне ценит дружбу с российским президентом и вдвойне дорожит отношениями между странами.



Си Цзиньпин, председатель КНР: «Господин президент совсем недавно совершил успешный государственный визит в Китай и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. Я вдвойне ценю глубокую дружбу с господином президентом и вдвойне дорожу общей хорошей обстановкой российско-китайских отношений».



Цзиньпин подчеркнул, что в ключевой момент развития для каждой из стран и в условиях постоянно меняющейся международной обстановки Пекин и Москва поддерживают постоянные контакты.