Путин в «Лужниках» познакомил армянского премьера с президентом Азербайджана

Появились кадры, снятые в правительственной ложе стадиона «Лужники», где накануне наша сборная по футболу со счетом 5:0 победила команду Саудовской Аравии. На записи видно, как присутствовавший на игре Владимир Путин подошел к армянскому премьеру Николе Пашиняну, что-то кратко говорит, Пашинян кивает.

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Позже стало известно, что российский лидер после матча познакомил нового премьер-министра Армении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. О этом знакомстве Пашинян рассказал на своей странице в Интернете.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в ближайшее время пройти какие-либо трехсторонние встречи на тему армяно-азербайджанских отношений, ответил, что сейчас говорить об этом преждевременно, «пока это было знакомство».