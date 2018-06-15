    Путин в «Лужниках» познакомил армянского премьера с президентом Азербайджана. Азербайджан, Армения, Песков, Путин, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин в «Лужниках» познакомил армянского премьера с президентом Азербайджана

    Путин в «Лужниках» познакомил армянского премьера с президентом Азербайджана

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    Путин в «Лужниках» познакомил армянского премьера с президентом Азербайджана

    Путин в «Лужниках» познакомил армянского премьера с президентом Азербайджана

      Появились кадры, снятые в правительственной ложе стадиона «Лужники», где накануне наша сборная по футболу со счетом 5:0 победила команду Саудовской Аравии. На записи видно, как присутствовавший на игре Владимир Путин подошел к армянскому премьеру Николе Пашиняну, что-то кратко говорит, Пашинян кивает.

      Позже стало известно, что российский лидер после матча познакомил нового премьер-министра Армении с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. О этом знакомстве Пашинян рассказал на своей странице в Интернете.

      Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в ближайшее время пройти какие-либо трехсторонние встречи на тему армяно-азербайджанских отношений, ответил, что сейчас говорить об этом преждевременно, «пока это было знакомство».

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