Мособлсуд вынес приговор приемному отцу, убившему и сжегшему 6-летнюю дочь

Житель подмосковного города Озеры приговорен к 17,5 годам колонии за убийство приемной дочери. Его жена осуждена на 5,5 лет лишения свободы.
Мособлсуд в пятницу вынес приговор по делу об убийстве шестилетней девочки ее приемным отцом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. Следствием и судом установлено, что глава семейства Роман Черников задушил приемную дочь за то, что девочка взяла кусок шашлыка, не спросив разрешения. Затем он сжег тело девочки и спрятал останки. Скрыть следы преступления ему помогала его жена Татьяна.
Пресс-служба СУ СК по Московской области: «Следствием и судом установлено, что в один из дней апреля 2016 года Роман Черников, находясь дома в городе Озеры в состоянии алкогольного опьянения из личных неприязненных отношении совершил убийство 6-летней Вероники. Затем с целью сокрытия тела ребенка он сжег его. Останки девочки вместе с женой раскидали в нескольких населенных пунктах».
Черниковым удавалось скрывать исчезновение ребенка в течение нескольких месяцев, однако в августе 2016 года, узнав, что к ним намерены прийти представители органов опеки (у пары есть еще один приемный ребенок и один родной), заявили, что девочка пропала. Изображая убитых горем родителей, они искали девочку вместе с волонтерами.
Пресс-служба СУ СК по Московской области: «Сотни волонтеров и сотрудников правоохранительных органов несколько дней искали ребенка, а приемные родители продолжали рассказывать о том, что 6 августа вечером девочка самовольно ушла с территории дома, где проживала с семьей, для того, чтобы посмотреть салют, посвященный дню города, после чего о ее местонахождении ничего не было известно».
Когда обман раскрылся и началось следствие, Татьяна Черникова созналась в совершенном преступлении. Ее муж признал вину в истязании ребенка, но не в убийстве дочери. Сегодня суд приговорил Романа Черникова к 17,5 годам колонии строгого режима, а Татьяну Черникову — к 5,5 годам колонии общего режима.
Пресс-служба СУ СК по Московской области: «Следствием и судом установлено, что в один из дней апреля 2016 года Роман Черников, находясь дома в городе Озеры в состоянии алкогольного опьянения из личных неприязненных отношении совершил убийство 6-летней Вероники. Затем с целью сокрытия тела ребенка он сжег его. Останки девочки вместе с женой раскидали в нескольких населенных пунктах».
Черниковым удавалось скрывать исчезновение ребенка в течение нескольких месяцев, однако в августе 2016 года, узнав, что к ним намерены прийти представители органов опеки (у пары есть еще один приемный ребенок и один родной), заявили, что девочка пропала. Изображая убитых горем родителей, они искали девочку вместе с волонтерами.
Пресс-служба СУ СК по Московской области: «Сотни волонтеров и сотрудников правоохранительных органов несколько дней искали ребенка, а приемные родители продолжали рассказывать о том, что 6 августа вечером девочка самовольно ушла с территории дома, где проживала с семьей, для того, чтобы посмотреть салют, посвященный дню города, после чего о ее местонахождении ничего не было известно».
Когда обман раскрылся и началось следствие, Татьяна Черникова созналась в совершенном преступлении. Ее муж признал вину в истязании ребенка, но не в убийстве дочери. Сегодня суд приговорил Романа Черникова к 17,5 годам колонии строгого режима, а Татьяну Черникову — к 5,5 годам колонии общего режима.
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