Казанские коммунальщики нашли способ унизить неплательщиков

Методы, которыми казанские коммунальщики взывают к совести должников, заинтересовали прокуроров. На входных дверях квартир стали появляться изобличительные надписи. Жильцы возмутились, посчитав это унижением. Сотрудники управляющей компании разводят руками: повлиять по-другому не получается.

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Казань

По мнению коммунальщиков, наклейки с весьма нелестной надписью на дверях квартиры должны мотивировать должника. Сами же жители жалуются: мол, едва успокоили коллекторов, запретив наносить оскорбительные надписи в подъездах, как появились коммунальщики. Которые, кстати, раньше тратили немало денег и времени на то, чтобы избавиться от подобных художеств. А теперь действуют такими же методами.



Между тем чиновники уверены: большинство должников вовсе не бедствуют, и давить в таких случаях можно разве что на совесть.



Рамиль Гирфанов, и. о. руководителя департамента ЖКХ г. Зеленодольска: «У некоторых хороший ремонт, имеется достаток, люди могут платить, но не платят».



Впрочем, добросовестные плательщики подобный креатив также не оценили. Люди считают, что есть и другие, менее унизительные меры воздействия на должников. Можно, например, отключить их от коммуникаций или заставить заплатить через суд.



Между тем в ситуации решила разобраться прокуратура. В надзорном ведомстве намерены выяснить, на каком основании коммунальщики внедрили в работу новые методы.



Дмитрий Темников, помощник прокурора: «На основании поступившей информации о размещении наклеек на дверях должников за жилищно-коммунальные услуги прокуратурой города незамедлительно организована проверка на предмет соблюдения норм федерального закона, а именно закона „О персональных данных“ работниками департамента ЖКХ, УК и прочих организаций».



Отправиться в следующий рейд коммунальщики готовы хоть завтра. Но придется дождаться результатов прокурорской проверки. От них будет зависеть, появятся ли на квартирах неплательщиков новые осуждающие наклейки или же придется ограничиться более традиционными методами, передает корреспондент НТВ Динар Усманов.