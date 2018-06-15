    Бывший возлюбленный Жанны Фриске рассказал о романе с певицей

    Бывший возлюбленный Жанны Фриске рассказал о романе с певицей

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    Бывший возлюбленный Жанны Фриске рассказал о романе с певицей

    Бывший возлюбленный Жанны Фриске рассказал о романе с певицей

    Бывший возлюбленный Жанны Фриске рассказал о романе с певицей

    В это воскресенье на НТВ — интервью бывшего гражданского мужа Жанны Фриске Петра Никитина. Именно его Жанна скрывала от всей страны и не хотела, чтобы о его существовании узнал муж певицы Дмитрий Шепелев.

    В интервью программе «Новые русские сенсации» мужчина рассказал, как начинался их роман с Фриске.



    Пётр рассказал, с чего началось охлаждение в их отношениях. По его словам, он поставил Жанне ультиматум, к которому та оказалась не готова.



    Бывший гражданский муж певицы вспомнил, как в последний раз увиделся с Жанной. По его словам, он не мог предположить, что это их последняя встреча.



    Исповедь Петра Никитина смотрите в «Новых русских сенсациях» на НТВ в это воскресенье в 18:00.

    Жанна Фриске скончалась 3 года назад, 15 июня 2015 года.

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