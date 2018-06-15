Многодетная семья из Уфы вынуждена снести свой дом из-за спора с соседями

Многодетная семья из Уфы вынуждена разбирать собственный дом. По решению суда семья должна покинуть жилище. Много лет назад супруги Хазгалиевы купили землю под расписку, построили дом, но участок так и не оформили в собственность.

8 жилье

суды

Уфа

Суд обязал семью Хазгалиевых из Уфы разобрать собственный дом. В 2011 году соседи Хазгалиевых оформили в собственность участок земли, в том числе и тот, на котором находилось единственное жилье многодетной семьи. В итоге капитальное строение признали незаконным, а значит, подлежащим сносу.



Хазгалиевы уверены, что их наглым образом обманули. В конце 80-х глава семейства купил эту землю у соседей под расписку. За 30 лет семья успела построить и даже узаконить дом, а вот об оформлении участка не подумали. Соседи оказались более расторопными: через суд они смогли признать ранее оформленную сделку недействительной.



Любые попытки договориться с соседями к успехам не привели, каждая встреча заканчивалась разговорами на повышенных тонах. Комментировать ситуацию на камеру собственники отказались. По их словам, они давали семье время уйти добровольно.



Разбирать дом Хазгалиевым приходится своими руками. В случае отказа им пришлось бы заплатить за снос 500 тысяч рублей — для семьи это неподъемные деньги.



До тех пор, пока семья Хазгалиевых не получит жилье из маневренного фонда, супруги вместе с детьми и пожилыми родителями будут вынуждены скитаться по родственникам.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Артура Шамсудтинова.