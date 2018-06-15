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    Группа «Биртман» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса». НТВ, музыка и музыканты, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГруппа «Биртман» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

    Группа «Биртман» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

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    Группа «Биртман» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

    Группа «Биртман» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

    Группа «Биртман» исполнит лучшие песни на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

      В эту субботу в гости к Евгению Маргулису — ведущему «Квартирника» на НТВ — придет группа «Биртман».

      «Биртман» — российская музыкальная группа, появившаяся благодаря поэту Зиновию Биртману. На «Квартирнике» они исполнят лучшие песни специально для телезрителей НТВ.

      Хозяин «Квартирника» и его гости обсудят, почему те не любят, когда их называют группой, а также вспомнят одну из версий названия коллектива — ВИА «Добрый вечер». В ходе концерта будет затронута тема отношения афроамериканского участника музыкального коллектива к песне «Пригласите негра танцевать».

      Ведущий и музыканты вспомнят о том, как лидер группы Дмитрий Наумов вышел на наследие поэта Зиновия Биртмана. Евгений спросит солиста, приходится ли ему общаться с родственниками человека, чье имя носит его команда.

      Евгений Маргулис, ведущий «Квартирника НТВ»: «„Биртман“ — загадочные, толком нигде не появляются, кроме концертных площадок и фестивалей, интервью особо не дают. Может, они шпионы? Хотя мне удалось их вытащить на „Квартирник“ и даже слегка разговорить. Оказались весьма контактны и с хорошими песенками! Лично я получил удовольствие, теперь дело за вами!».

      Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Биртман» в субботу 16 июня в 00:40.

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