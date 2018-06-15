В парке «Измайлово» нашли убитую три недели назад москвичку

В московском парке «Измайлово» рядом с колесом обозрения нашли тело женщины.
По данным агентства «Москва», сотрудники парка нашли тело женщины еще 13 июня, но известно об этом стало только сегодня. По предварительным данным, женщина умерла около трех недель назад. Вокруг ее шеи, частично закрывая лицо, был обмотан полиэтиленовый мешок черного цвета.
Тело убитой направили в морг. В тот же день женщину опознали. Ей оказалась 52-летняя жительница юга столицы.
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве.
Тело убитой направили в морг. В тот же день женщину опознали. Ей оказалась 52-летняя жительница юга столицы.
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве.
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