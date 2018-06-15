В центре Москвы нашли 300‐летние артефакты

Интересные предметы быта и интерьера москвичей
XVII-XIX веков нашли в центре столицы.
Артефакты были обнаружены во время работ в Большом и Малом Златоустинских переулках, а также в прилегающих к ним Армянском и Петроверигском переулках. Среди находок — железный нож с хорошо сохранившейся костяной ручкой и медные нательные крестики, которые датируются XVIII веком и, возможно, были когда-то утеряны хозяевами.
Также в центре Москвы были найдены медная монета (одна копейка), выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, железные навесные замки и фрагменты печных изразцов.
Как подчеркнули в пресс-службе столичной мэрии, возраст самых древних находок может достигать 300 лет. После тщательных исследований артефакты передадут в Музей Москвы.
Также в центре Москвы были найдены медная монета (одна копейка), выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, железные навесные замки и фрагменты печных изразцов.
Как подчеркнули в пресс-службе столичной мэрии, возраст самых древних находок может достигать 300 лет. После тщательных исследований артефакты передадут в Музей Москвы.
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