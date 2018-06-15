    Брифинг Марии Захаровой

    В центре Москвы нашли 300‐летние артефакты

    комментировать
    • Фото: mos.ru
    В центре Москвы нашли 300‐летние артефакты

    В центре Москвы нашли 300‐летние артефакты

    В центре Москвы нашли 300‐летние артефакты
  • Фото: mos.ru

    • Интересные предметы быта и интерьера москвичей XVII-XIX веков нашли в центре столицы.

    Артефакты были обнаружены во время работ в Большом и Малом Златоустинских переулках, а также в прилегающих к ним Армянском и Петроверигском переулках. Среди находок — железный нож с хорошо сохранившейся костяной ручкой и медные нательные крестики, которые датируются XVIII веком и, возможно, были когда-то утеряны хозяевами.

    Также в центре Москвы были найдены медная монета (одна копейка), выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, железные навесные замки и фрагменты печных изразцов.

    Как подчеркнули в пресс-службе столичной мэрии, возраст самых древних находок может достигать 300 лет. После тщательных исследований артефакты передадут в Музей Москвы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru