    Брифинг Марии Захаровой
    Причиной убийства и суицида в Новокузнецке мог стать семейный конфликт из-за детей. Новокузнецк, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПричиной убийства и суицида в Новокузнецке мог стать семейный конфликт из-за детей

    Причиной убийства и суицида в Новокузнецке мог стать семейный конфликт из-за детей

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    • Фото: Новости Новокузнецка / vk.com
    Причиной убийства и суицида в Новокузнецке мог стать семейный конфликт <nobr>из-за</nobr> детей

    Причиной убийства и суицида в Новокузнецке мог стать семейный конфликт из-за детей

    Причиной убийства и суицида в Новокузнецке мог стать семейный конфликт <nobr>из-за</nobr> детей
    • Фото: Новости Новокузнецка / vk.com

      • Конфликт из-за четырех детей мог стать причиной кровавой драмы в Кузбассе, где мужчина застрелил свою экс-супругу, а затем покончил с собой.

      Житель Новокузнецка, застреливший бывшую жену и покончивший собой, воспитывал вместе с ней четверых детей. Конфликт между бывшими супругами мог возникнуть из-за того, что женщина не давала отцу с ними видеться, сообщил ТАСС источник в полиции.

      Собеседник рассказал, что бывшие супруги накануне поссорились, так как женщина не разрешила отцу навестить детей. На следующее утро мужчина, взяв ружье, пришел к бывшей супруге на работу и выстрелил в нее, после чего покончил с собой.

      Ранее СМИ сообщали, что вооруженный человек захватил заложников, но эту информацию в МВД не подтвердили.

      Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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