Причиной убийства и суицида в Новокузнецке мог стать семейный конфликт из-за детей

Конфликт
из-за четырех детей мог стать причиной кровавой драмы в Кузбассе, где мужчина застрелил свою экс-супругу, а затем покончил с собой.
Житель Новокузнецка, застреливший бывшую жену и покончивший собой, воспитывал вместе с ней четверых детей. Конфликт между бывшими супругами мог возникнуть из-за того, что женщина не давала отцу с ними видеться, сообщил ТАСС источник в полиции.
Собеседник рассказал, что бывшие супруги накануне поссорились, так как женщина не разрешила отцу навестить детей. На следующее утро мужчина, взяв ружье, пришел к бывшей супруге на работу и выстрелил в нее, после чего покончил с собой.
Ранее СМИ сообщали, что вооруженный человек захватил заложников, но эту информацию в МВД не подтвердили.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Собеседник рассказал, что бывшие супруги накануне поссорились, так как женщина не разрешила отцу навестить детей. На следующее утро мужчина, взяв ружье, пришел к бывшей супруге на работу и выстрелил в нее, после чего покончил с собой.
Ранее СМИ сообщали, что вооруженный человек захватил заложников, но эту информацию в МВД не подтвердили.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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