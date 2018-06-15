Лавров заявил о росте числа стран, выступающих за нормальные отношения с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил рост числа стран, которые выступают за нормальные отношения с Россией.
Такое заявление министр сделал на встрече с представителями российских некоммерческих организаций. По его словам, на Западе, в том числе в Евросоюзе, становится все больше стран, выступающих за развитие нормальных отношений с Россией. Однако главное в этой ситуации — «чтобы высказывание и понимание ненормальности нынешней ситуации трансформировались в конкретные практические действия».
Сергей Лавров: «Я думаю, что когда-то, лучше раньше, чем позже, конечно, наши западные коллеги должны осознать, что межгосударственные отношения должны быть основаны на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. В этой связи не может не радовать, что ростки здравого смысла начинают уже пробивать себе дорогу».
При этом глава МИД назвал бесперспективными попытки Запада повлиять на позицию России во внешней и внутренней политике. И подчеркнул, что Россия «в любой ситуации готова обеспечить свой суверенитет, обеспечить национальную безопасность, защитить своих граждан».
Сергей Лавров: «При этом мы никогда не будем искать с кем-то конфронтации, не будем никому угрожать, не будем навязывать взгляды на ту или иную проблему, как делают наши западные визави, и не лезем никогда в дела других стран».
Глава МИД РФ также отметил, что Россия намерена и дальше противостоять западным странам, которые пытаются пересмотреть международные договоренности в сфере стратегической безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Я думаю, что когда-то, лучше раньше, чем позже, конечно, наши западные коллеги должны осознать, что межгосударственные отношения должны быть основаны на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. В этой связи не может не радовать, что ростки здравого смысла начинают уже пробивать себе дорогу».
При этом глава МИД назвал бесперспективными попытки Запада повлиять на позицию России во внешней и внутренней политике. И подчеркнул, что Россия «в любой ситуации готова обеспечить свой суверенитет, обеспечить национальную безопасность, защитить своих граждан».
Сергей Лавров: «При этом мы никогда не будем искать с кем-то конфронтации, не будем никому угрожать, не будем навязывать взгляды на ту или иную проблему, как делают наши западные визави, и не лезем никогда в дела других стран».
Глава МИД РФ также отметил, что Россия намерена и дальше противостоять западным странам, которые пытаются пересмотреть международные договоренности в сфере стратегической безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, передает «Интерфакс».
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