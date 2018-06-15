Жительница Твери вытолкнула из маршрутки и убила пенсионерку

В Твери ищут женщину,
из-за которой 69-летняя пенсионерка выпала из маршрутки и получила смертельную травму.
Трагедия произошла днем 13 июня на одной из остановок. Одна из пассажирок маршрутки Citroen вытолкнула на улицу 69-летнюю женщину, которая встала на пути у выходивших людей. В результате пенсионерка упала на дорогу и ударилась головой об асфальт. От полученной травмы женщина скончалась на месте.
По данному факту возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. С помощью других пассажиров маршрутки составлен фоторобот подозреваемой женщины. Сейчас ведется ее поиск, сообщили в тверском управлении СК.
По данному факту возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. С помощью других пассажиров маршрутки составлен фоторобот подозреваемой женщины. Сейчас ведется ее поиск, сообщили в тверском управлении СК.
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