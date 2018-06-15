Ученые: ядерный удар США убьет миллионы американцев

Американские ученые пришли к выводу, что применение ядерного оружия Вашингтоном приведет к гибели десятков миллионов жителей США, даже если противник не нанесет ответный удар.
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Согласно исследованию, которое провели ученые Мичиганского технологического университета, американцы пострадают даже при «самом оптимистичном сценарии» ядерного нападения США. По мнению экспертов, жители Соединенных Штатов станут жертвами ответного «экологического удара».
В исследовании, опубликованном в журнале Safety говорится, что если США ударят семью тысячами ядерных боеголовок, на Земле наступит ядерная зима, которая приведет к глобальному голоду и последующей гибели сотен миллионов человек. При этом умрут и около пяти миллионов американцев. Потери среди США сводятся к нулю только в том случае, если количество выпущенных ракет составит не более 100 единиц.
Ученые подчеркивают, что при более строгих подсчетах могут быть выявлены и более серьезные угрозы, передает РИА Новости.
В исследовании, опубликованном в журнале Safety говорится, что если США ударят семью тысячами ядерных боеголовок, на Земле наступит ядерная зима, которая приведет к глобальному голоду и последующей гибели сотен миллионов человек. При этом умрут и около пяти миллионов американцев. Потери среди США сводятся к нулю только в том случае, если количество выпущенных ракет составит не более 100 единиц.
Ученые подчеркивают, что при более строгих подсчетах могут быть выявлены и более серьезные угрозы, передает РИА Новости.
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