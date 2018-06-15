    Брифинг Марии Захаровой

    Ученые: ядерный удар США убьет миллионы американцев

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    Ученые: ядерный удар США убьет миллионы американцев

    Ученые: ядерный удар США убьет миллионы американцев

    Американские ученые пришли к выводу, что применение ядерного оружия Вашингтоном приведет к гибели десятков миллионов жителей США, даже если противник не нанесет ответный удар.

    Согласно исследованию, которое провели ученые Мичиганского технологического университета, американцы пострадают даже при «самом оптимистичном сценарии» ядерного нападения США. По мнению экспертов, жители Соединенных Штатов станут жертвами ответного «экологического удара».

    В исследовании, опубликованном в журнале Safety говорится, что если США ударят семью тысячами ядерных боеголовок, на Земле наступит ядерная зима, которая приведет к глобальному голоду и последующей гибели сотен миллионов человек. При этом умрут и около пяти миллионов американцев. Потери среди США сводятся к нулю только в том случае, если количество выпущенных ракет составит не более 100 единиц.

    Ученые подчеркивают, что при более строгих подсчетах могут быть выявлены и более серьезные угрозы, передает РИА Новости.

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