Житель Новокузнецка убил женщину и захватил заложников

Житель Новокузнецка захватил в одном из офисов в центре города заложников, убив перед этим женщину.
Неизвестный забаррикадировался в доме по улице Павловского в Новокузнецке. Одна женщина убита, вооруженный мужчина вступил в перестрелку с полицией и удерживает сотрудникоф одного из учреждений, сообщил источник «Интерфаксу» .
На место ЧП прибыли представители экстренных служб и глава города. В мэрии города не подтвердили и не опровергли информацию о заложниках.
Местные СМИ пишут, что вооруженный мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу. Он убил женщину на крыльце здания. По некоторым данным, это была супруга стрелка.
На место ЧП прибыли представители экстренных служб и глава города. В мэрии города не подтвердили и не опровергли информацию о заложниках.
Местные СМИ пишут, что вооруженный мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу. Он убил женщину на крыльце здания. По некоторым данным, это была супруга стрелка.
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