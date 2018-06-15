    Житель Новокузнецка убил женщину и захватил заложников

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    Житель Новокузнецка убил женщину и захватил заложников

    Житель Новокузнецка убил женщину и захватил заложников

    Житель Новокузнецка захватил в одном из офисов в центре города заложников, убив перед этим женщину.

    Неизвестный забаррикадировался в доме по улице Павловского в Новокузнецке. Одна женщина убита, вооруженный мужчина вступил в перестрелку с полицией и удерживает сотрудникоф одного из учреждений, сообщил источник «Интерфаксу» .

    На место ЧП прибыли представители экстренных служб и глава города. В мэрии города не подтвердили и не опровергли информацию о заложниках.

    Местные СМИ пишут, что вооруженный мужчина пришел за страховыми выплатами, но остался ими недоволен и открыл стрельбу. Он убил женщину на крыльце здания. По некоторым данным, это была супруга стрелка.

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