    Банк «Воронеж» лишился лицензии

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    Банк «Воронеж» лишился лицензии

    Банк «Воронеж» лишился лицензии

    ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк „Воронеж“».

    Как сообщается на сайте регулятора, организация проводила «схемные» операции по замещению активов, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение и формально соблюсти пруденциальные нормы деятельности.

    В результате на балансе учреждения образовался серьезный объем сомнительных активов. В июне этого года «Воронеж» осуществлял сделки с имуществом, позволяющие вывести активы с причинением ущерба интересам кредиторов и вкладчиков. Благодаря надзору за работой банка выявлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не фигурирующих в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

    «Воронеж» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня он занимал 211-е место в банковской системе России.

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