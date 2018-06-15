Банк «Воронеж» лишился лицензии

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк „Воронеж“».
Как сообщается на сайте регулятора, организация проводила «схемные» операции по замещению активов, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение и формально соблюсти пруденциальные нормы деятельности.
В результате на балансе учреждения образовался серьезный объем сомнительных активов. В июне этого года «Воронеж» осуществлял сделки с имуществом, позволяющие вывести активы с причинением ущерба интересам кредиторов и вкладчиков. Благодаря надзору за работой банка выявлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не фигурирующих в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.
«Воронеж» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня он занимал 211-е место в банковской системе России.
В результате на балансе учреждения образовался серьезный объем сомнительных активов. В июне этого года «Воронеж» осуществлял сделки с имуществом, позволяющие вывести активы с причинением ущерба интересам кредиторов и вкладчиков. Благодаря надзору за работой банка выявлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, не фигурирующих в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.
«Воронеж» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня он занимал 211-е место в банковской системе России.
Комментарии