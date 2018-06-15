ЦБ рассказал о новых тарифах ОСАГО

Центробанк России обнародовал проект, определяющий порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО), а также механизм их применения страховщиками при определении страховой премии.
Как сообщается на сайте ЦБ, это первый шаг по изменению тарификации в ОСАГО. Проект предполагает одномоментное расширение коридора базового тарифа по полисам на 20% вниз и вверх для всех транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц, для них верхняя граница вырастет на 10,9% и 5,7% соответственно.
Базовые ставки для мотоциклов и мотороллеров составят от 649–1407 рублей, для транспортных средств категории «B» юридических лиц — 2058–2911 рублей, для физических лиц в этой же категории — 2746–4942 рублей.
Еще одно важное новшество касается реформирования системы скидок и надбавок за безаварийное вождение, коэффициента бонус-малус (КБМ). После изменения КБМ с 1 января 2019 года у каждого водителя появится своя страховая история. Сейчас в ряде случаев человек может иметь разные КБМ как водитель и как владелец транспортного средства, не будет случаев обнуления страховой истории при перерыве в вождении. В отношении юрлиц решено присваивать единый для всех машин в автопарке КБМ. Кроме того, вырастет число коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя.
Опубликованный ЦБ документ на данный момент носит статус проекта, утвердить его должен совет директоров Центробанка, через 10 дней после этого он вступит в законную силу. Закон об ОСАГО позволяет менять тарифы не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом, оба раза тарифы возросли.
Базовые ставки для мотоциклов и мотороллеров составят от 649–1407 рублей, для транспортных средств категории «B» юридических лиц — 2058–2911 рублей, для физических лиц в этой же категории — 2746–4942 рублей.
Еще одно важное новшество касается реформирования системы скидок и надбавок за безаварийное вождение, коэффициента бонус-малус (КБМ). После изменения КБМ с 1 января 2019 года у каждого водителя появится своя страховая история. Сейчас в ряде случаев человек может иметь разные КБМ как водитель и как владелец транспортного средства, не будет случаев обнуления страховой истории при перерыве в вождении. В отношении юрлиц решено присваивать единый для всех машин в автопарке КБМ. Кроме того, вырастет число коэффициентов, которые учитывают возраст и стаж водителя.
Опубликованный ЦБ документ на данный момент носит статус проекта, утвердить его должен совет директоров Центробанка, через 10 дней после этого он вступит в законную силу. Закон об ОСАГО позволяет менять тарифы не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом, оба раза тарифы возросли.
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