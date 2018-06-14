    В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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    • Фото: Olek , Rostyk / avianews.com
    В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосы

    В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

    В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосы
  • Фото: Olek , Rostyk / avianews.com

    • Аэропорт имени Сикорского приостановил работу после авиаинцидента.

    Самолет авиакомпании Bravo, совершавший посадку в международном аэропорту имени Сикорского в Киеве, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

    Сообщение пресс-службы аэропорта им. Сикорского: «Самолет авиакомпании Bravo, выполнявший рейс 4406 Анталья — Киев, при приземлении в 20:40 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 169 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Принято решение о закрытии аэропорта на 5 часов — до 1:00 15 июня».

    Все пассажиры рейса были эвакуированы с борта лайнера и размещены в терминале в зале прилета. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании, пишет«Интерфакс».

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