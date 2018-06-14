Президент Чехии публично сжег красные трусы: видео

Милош Земан демонстративно сжег большие красные трусы в своей резиденции «Пражский град».
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Во время брифинга перед акцией президент Чехии рассказал, что его администрация приобрела трусы у Комитета по управлению госимуществом, заплатив за них одну крону.
Также Земан подчеркнул, что сегодня политику следует проводить «на основании обмена мнений, а не нижнего белья», и выразил уверенность в том, что «время нижнего белья в политике закончилось». Президент Чехии при помощи пожарных уничтожил трусы.
Как отмечает «Радио Прага», эта акция стала своеобразным ответом чешской арт-группе Ztohoven, участники которой в 2015 году вывесили над резиденцией главы государства красные трусы. Позднее этот предмет одежды стал одним из символов протестов против политики Земана.
Также Земан подчеркнул, что сегодня политику следует проводить «на основании обмена мнений, а не нижнего белья», и выразил уверенность в том, что «время нижнего белья в политике закончилось». Президент Чехии при помощи пожарных уничтожил трусы.
Как отмечает «Радио Прага», эта акция стала своеобразным ответом чешской арт-группе Ztohoven, участники которой в 2015 году вывесили над резиденцией главы государства красные трусы. Позднее этот предмет одежды стал одним из символов протестов против политики Земана.
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