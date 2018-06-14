    Президент Чехии публично сжег красные трусы: видео. Чехия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрезидент Чехии публично сжег красные трусы: видео

    Президент Чехии публично сжег красные трусы: видео

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    • Фото: svobodneforum.cz / facebook.com
    Президент Чехии публично сжег красные трусы: видео

    Президент Чехии публично сжег красные трусы: видео

    Президент Чехии публично сжег красные трусы: видео
    • Фото: svobodneforum.cz / facebook.com

      • Милош Земан демонстративно сжег большие красные трусы в своей резиденции «Пражский град».

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      Во время брифинга перед акцией президент Чехии рассказал, что его администрация приобрела трусы у Комитета по управлению госимуществом, заплатив за них одну крону.

      Также Земан подчеркнул, что сегодня политику следует проводить «на основании обмена мнений, а не нижнего белья», и выразил уверенность в том, что «время нижнего белья в политике закончилось». Президент Чехии при помощи пожарных уничтожил трусы.

      Как отмечает «Радио Прага», эта акция стала своеобразным ответом чешской арт-группе Ztohoven, участники которой в 2015 году вывесили над резиденцией главы государства красные трусы. Позднее этот предмет одежды стал одним из символов протестов против политики Земана.

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