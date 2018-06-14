    Воробьёв подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья. выборы, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоробьёв подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

    Воробьёв подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

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    Воробьёв подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

    Воробьёв подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

    Воробьёв подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

      Сегодня определился первый претендент на участие в предстоящих выборах губернатора Московской области. Им стал действующий глава региона Андрей Воробьёв.

      Андрей Воробьёв приехал сегодня в Мособлизбирком, где написал заявление и сдал все необходимые документы. Теперь нужно пройти муниципальный фильтр.

      Воробьёв рассказал, на решении каких проблем намерен сосредоточиться в случае переизбрания.

      Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Полон сил для того, чтобы реализовывать план, решать те проблемы, которые волнуют людей. Это и благоустройство, и социальная сфера. Все, что связано с образованием, здравоохранением — все является нашим приоритетом».

      Выборы главы Подмосковья назначены на 9 сентября.

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