Воробьёв подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Сегодня определился первый претендент на участие в предстоящих выборах губернатора Московской области. Им стал действующий глава региона Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв приехал сегодня в Мособлизбирком, где написал заявление и сдал все необходимые документы. Теперь нужно пройти муниципальный фильтр.



Воробьёв рассказал, на решении каких проблем намерен сосредоточиться в случае переизбрания.



Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Полон сил для того, чтобы реализовывать план, решать те проблемы, которые волнуют людей. Это и благоустройство, и социальная сфера. Все, что связано с образованием, здравоохранением — все является нашим приоритетом».



Выборы главы Подмосковья назначены на 9 сентября.

