Генпрокурор Нью-Йорка подала иск против Трампа и его детей

Генпрокурор штата
Нью-Йорк обвинила руководство благотворительного фонда Дональда Трампа в использовании средств не по назначению.
Об иске, который генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала против президента США Дональда Трампа и троих его детей — Дональда-младшего, Эрика и Иванки — сообщает Associated Press.
Генпрокурор обвиняет Трампа и его детей в использовании не по назначению средств благотворительного фонда Trump Foundation. По словам Андервуд, фонд был чем-то вроде чековой книжки, с помощью которой Трамп и его компании переводили деньги на счета других организаций вне зависимости от их назначения и законности операций. Кроме того, по данным генпрокурора, Трамп использовал фонд и средства из него на предвыборную кампанию Республиканской партии.
Обвинитель требует запретить Трампу работать в некоммерческих организациях или руководить ими в течение 10 лет, а также обязать фонд выплатить компенсацию в 2,8 млн рублей.
Агентство отмечает, что этим делом занимался также предшественник Андервуд Эрик Шнейдерман. Он начал расследование после публикации в СМИ статьи, в которой утверждалось, что Трамп использовал фонд в своей предвыборной кампании в 2016 году.
Сам Трамп все обвинения отвергает. В своем Twitter он назвал расследование «смехотворным», напомнил, что Шнейдерман был в избирательном штабе Хиллари Клинтон, и заявил, что у бывшего генпрокурора «кишка оказалась тонка, чтобы довести дело до суда».
Генпрокурор обвиняет Трампа и его детей в использовании не по назначению средств благотворительного фонда Trump Foundation. По словам Андервуд, фонд был чем-то вроде чековой книжки, с помощью которой Трамп и его компании переводили деньги на счета других организаций вне зависимости от их назначения и законности операций. Кроме того, по данным генпрокурора, Трамп использовал фонд и средства из него на предвыборную кампанию Республиканской партии.
Обвинитель требует запретить Трампу работать в некоммерческих организациях или руководить ими в течение 10 лет, а также обязать фонд выплатить компенсацию в 2,8 млн рублей.
Агентство отмечает, что этим делом занимался также предшественник Андервуд Эрик Шнейдерман. Он начал расследование после публикации в СМИ статьи, в которой утверждалось, что Трамп использовал фонд в своей предвыборной кампании в 2016 году.
Сам Трамп все обвинения отвергает. В своем Twitter он назвал расследование «смехотворным», напомнил, что Шнейдерман был в избирательном штабе Хиллари Клинтон, и заявил, что у бывшего генпрокурора «кишка оказалась тонка, чтобы довести дело до суда».
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