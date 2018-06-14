Лучшие кинологи из ЗВО рассказали, как воспитать караульную собаку

Родственные отношения службе не помеха. Это доказали солдаты-срочники Западного военного округа. Братья-близнецы Кондратенковы стали победителями всеармейского конкурса «Верный друг» и привезли на место службы в Каменку призовой кубок. А уже завтра вожатые караульных собак уедут домой в Архангельск. У братьев и их подопечных дембель.

С Романой — четырехлетней немецкой овчаркой — Михаил Кондратенков прибыл в Каменку полгода назад из столичной учебки. С тех пор проводил с собаками по семь часов в день. Часть этого времени уходила на ежедневный 12-километровый кросс, остальное — на отработку необходимых команд и воспитание чувств. Над входом в казарму, конечно, написано, что артиллерия — бог войны, но у кинологов, как говорится, свой пантеон.



Кубок «Верный друг» со всеармейского конкурса вожатых караульных собак с братом Иваном у них один на двоих. Близнецы вместе закончили техникум в родном Архангельске, вместе стали срочниками. Было дело, даже эксплуатировали внешнее сходство и заменяли друг друга во время сдачи нормативов. Но четвероногие Романа и Митчелл их никогда не путали.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко познакомилась с лучшими армейскими кинологами.