Петербуржцы принялись реставрировать парадные домов в историческом центре

Жители исторического центра Северной столицы всё чаще берутся за восстановление своих парадных, не дожидаясь помощи государства.

Парадная дома 19 по Добролюбова удостоилась роли мрачных декораций в нескольких немых сценах легендарного фильма «Брат». В 90-е, когда лента снималась, состояние монументального неоклассического интерьера заставляло терять дар речи.



Многослойная масляная краска, отбитый до кирпича декор стен, безвкусные разномастные двери почти стерли из памяти обитателей воспоминание о каррарском мраморе и скульптурных элементах неоклассицизма. Но в 2001-м люди решили: всё! Эпоха возрождения парадной настала в отдельно взятом доме.



В процессе реставрации ТСЖ даже обращалось к потомкам зодчего, у которых сохранились фотографии и описание интерьеров. В итоге на первом этаже получился даже не холл, а настоящая гостиная с камином, люстрой и фортепиано. Можно хоть концерты давать, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.



Поддержали идею и скидывались, говорят в ТСЖ, все. И те, кто одни живут в семи комнатах, и те, кто проживают в нескольких оставшихся коммуналках. Даже если отвлечься от мыслей о прекрасном, когда подъезд в парадной форме, цена недвижимости ведь тоже растет.



Юлия Василевская, управдом ТСЖ «Добролюбова, 19»: «Всё время спрашивают, а что мы еще сделаем. Последними мы сделали двери, люстру. Всем хочется привести парадную в порядок».



То, что такие парадные — лучший музей высокой, а порой низкой культуры петербургского быта, хорошо поняли организаторы неформальных экскурсий. Активисты самого цивилизованного проекта «Открытый Петербург» обещают даже провести в самых любопытных подъездах волонтерские субботы, чтобы помочь заинтересованным жильцам вернуть проходным былое великолепие.



А вот отношения с городом в связи с самостоятельными реставрациями иногда складываются неожиданно. Например, дом по проспекту Добролюбова, 19 после ремонта парадной признали объектом культурного наследия. Теперь, если обитатели дома и захотят еще что-нибудь сделать, понадобится заказать проект, пройти экспертизу, согласовать всё в КГИОП и нанять аттестованных специалистов. В общем, навели своими силами порядок, получите строгий режим охраны памятника.