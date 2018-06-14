Материалы об обвинении Сталлоне в изнасиловании передали в прокуратуру

У актера Сильвестра Сталлоне могут возникнуть серьезные проблемы если не с законом, то с репутацией, как у многих мужчин в Голливуде в последнее время.

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Прокуратура Лос-Анджелеса начала рассматривать материалы дела об изнасиловании, которое артист якобы совершил 30 лет назад. Ведомство должно решить, предъявлять обвинение звезде или нет.



Формально срок исковой давности истек. Имя предполагаемой потерпевшей не называют, но ранее западные СМИ уже публиковали признание некой женщины о домогательствах со стороны Сталлоне. Сообщалось, что девушке на тот момент было 16 лет. Сам артист все обвинения опровергает.