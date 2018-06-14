Определен стартовый состав сборной России на матч открытия ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России определился с составом на матч с Саудовской Аравией.
С первых минут в составе российской сборной на поле выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев, Фёдор Смолов.
Первая встреча чемпионата мира футболу стартует в 18:00 по московскому времени после официальной церемонии открытия на стадионе «Лужники». Прямая текстовая трансляция матча будет вестись на НТВ.Ru.
Первая встреча чемпионата мира футболу стартует в 18:00 по московскому времени после официальной церемонии открытия на стадионе «Лужники». Прямая текстовая трансляция матча будет вестись на НТВ.Ru.
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