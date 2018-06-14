В Москве на Красной площади поймали британского ЛГБТ-активиста

Задержанный в центре Москвы гражданин Британии нарушил правила проведения публичных мероприятий, сообщили в МВД Москвы.
Британский ЛГБТ-активист был задержан полицейскими на Манежной площади в Москве. Сейчас мужчина находится в полицейском участке, его отпустят после составления административного протокола за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.
Источник «Интерфакса» в полиции уточнил, что речь идет о британце Питере Тэтчелле, мужчина решил провести на Красной площади одиночный пикет против притеснения ЛГБТ-сообществ в России.
В британском посольстве в РФ заявили, что в курсе задержания соотечественника, «экстренно расследуют» инцидент и находятся в тесном контакте с московскими властями.
В 2006, 2007 и 2009 годах Тэтчелл принимал участие в московских гей-парадах. В 2007 году был избит противником акции и задержан полицией.
Источник «Интерфакса» в полиции уточнил, что речь идет о британце Питере Тэтчелле, мужчина решил провести на Красной площади одиночный пикет против притеснения ЛГБТ-сообществ в России.
Confirmed. Peter has been detained by Moscow Police and taken to Tverskaya Police Station. #RainbowRussians and #WorldCup2018 Pls RT support for Peter and call for @BorisJohnson and the @FCO to act now. pic.twitter.com/TXJqdGlIZQ— Peter Tatchell (@PeterTatchell) 14 июня 2018 г.
В британском посольстве в РФ заявили, что в курсе задержания соотечественника, «экстренно расследуют» инцидент и находятся в тесном контакте с московскими властями.
В 2006, 2007 и 2009 годах Тэтчелл принимал участие в московских гей-парадах. В 2007 году был избит противником акции и задержан полицией.
Комментарии