    В Москве на Красной площади поймали британского ЛГБТ-активиста

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    • Фото: @shaunwalker7 / twitter.com
    В Москве на Красной площади поймали британского <nobr>ЛГБТ-активиста</nobr>

    В Москве на Красной площади поймали британского ЛГБТ-активиста

    В Москве на Красной площади поймали британского <nobr>ЛГБТ-активиста</nobr>
  • Фото: @shaunwalker7 / twitter.com

    • Задержанный в центре Москвы гражданин Британии нарушил правила проведения публичных мероприятий, сообщили в МВД Москвы.

    Британский ЛГБТ-активист был задержан полицейскими на Манежной площади в Москве. Сейчас мужчина находится в полицейском участке, его отпустят после составления административного протокола за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

    Источник «Интерфакса» в полиции уточнил, что речь идет о британце Питере Тэтчелле, мужчина решил провести на Красной площади одиночный пикет против притеснения ЛГБТ-сообществ в России.


    В британском посольстве в РФ заявили, что в курсе задержания соотечественника, «экстренно расследуют» инцидент и находятся в тесном контакте с московскими властями.

    В 2006, 2007 и 2009 годах Тэтчелл принимал участие в московских гей-парадах. В 2007 году был избит противником акции и задержан полицией.

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