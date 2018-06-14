    Петербургская фан-зона ЧМ вмещает 15 тысяч болельщиков

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    Петербургская фан-зона ЧМ вмещает 15 тысяч болельщиков

    Петербургская <nobr>фан-зона</nobr> ЧМ вмещает 15 тысяч болельщиков

    На Конюшенной площади состоялось официальное открытие фан-зоны чемпионата мира по футболу.

    Сегодня на Конюшенной площади Петербурга официально открылась фан-зона чемпионата мира по футболу. Одновременно она может вместить около 15 тысяч человек. Это в два раза больше, чем было год назад на Кубке конфедераций.

    В церемонии открытия приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и известный журналист, комментатор десяти чемпионатов мира Геннадий Орлов.

    В финале церемонии ее главные участники оставили свои автографы на футбольном мяче. Организаторы обещают, что вскоре на нем появятся росписи и других знаменитостей, а после окончания турнира спортинвентарь передадут на хранение в городской спорткомитет.

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