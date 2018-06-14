    Спевший про сборную России Слепаков поблагодарил Кадырова за стихи

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    Спевший про сборную России Слепаков поблагодарил Кадырова за стихи

    Спевший про сборную России Слепаков поблагодарил Кадырова за стихи

    Семён Слепаков поблагодарил Рамзана Кадырова за приглашение посетить Чечню и пожелал сборной России удачи на чемпионате мира.

    Юморист отметил, что поездка в Чечню будет для него «интересным поэтическим опытом», и поблагодарил главу республики за стихи и приглашение.

    При этом Слепаков заверил, что не является «хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов», и подчеркнул, что надеется на удачное выступление национальной команды на чемпионате мира.

    Хочу обратиться ко всем, кто следил за моим недавним творчеством и хипишем вокруг него. Во-первых, спасибо за положительные отзывы. Во-вторых, за отрицательные отзывы тоже спасибо — каждый человек имеет право думать, как он думает. В-третьих, я не являюсь хейтером нашей сборной и всегда искренне болею за пацанов. Отсюда и такие эмоции. Было бы мне пофиг, эмоций бы не было и песни бы не было. Желаю им удачи и надеюсь, что выступят они достойно (хотел написать «верю», но «надеюсь» будет честнее). В-четвертых, спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего — до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира.

    Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon)


    Напомним, в центре внимания Семён Слепаков оказался из-за своей шуточной песни, в которой наставником сборной России по футболу стал глава Чечни, но команда все равно проиграла Эмиратам. В ответ Рамзан Кадыров рассказал, что искренне посмеялся, написал стихи «про Дзюбу, Египет и пармезан» и пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню.

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