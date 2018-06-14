Оргкомитет ЧМ-2018 поможет россиянам отпроситься с работы на футбол

В Twitter Оргкомитета Чемпионата мира по футболу появился образец служебной записки с подписью Алексея Дворковича, в которой он «просит отпустить» сотрудника на сегодняшний
матч-открытие.
Глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович попросил работодателей пораньше отпустить своих сотрудников на матч открытия чемпионата мира по футболу. Для этого болельщикам предлагается распечатать и заполнить форму служебной записки, на которой уже стоит подпись председателя оргкомитета. Образец «документа» опубликован в Twitter.
Из текста записки: «Я, председатель оргкомитета „Россия-2018“ Дворкович А. В., прошу отпустить вашего сотрудника … на матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Данная просьба действительна при предъявлении билета на матч. Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и сумели насладиться невероятным зрелищем — церемонией открытия чемпионата мира по футболу и самим матчем».
Встреча группы А чемпионата мира между командами России и Саудовской Аравии пройдет сегодня в Москве на поле стадиона «Лужники» и начнется в 18:00 мск. Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу стартует на полчаса раньше — в 17:30.
Днем фанаты начали собираться возле Кремля — у таймера с обратным отсчетом до начала турнира.
Из текста записки: «Я, председатель оргкомитета „Россия-2018“ Дворкович А. В., прошу отпустить вашего сотрудника … на матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Данная просьба действительна при предъявлении билета на матч. Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и сумели насладиться невероятным зрелищем — церемонией открытия чемпионата мира по футболу и самим матчем».
Встреча группы А чемпионата мира между командами России и Саудовской Аравии пройдет сегодня в Москве на поле стадиона «Лужники» и начнется в 18:00 мск. Торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу стартует на полчаса раньше — в 17:30.
Днем фанаты начали собираться возле Кремля — у таймера с обратным отсчетом до начала турнира.
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