Сельский видеоблогер за деньги устроил издевательское шоу с братом-инвалидом

Скандал разгорается вокруг публикаций сельского блогера Эдуарда Коробейникова. В погоне за популярностью он нарушил все этические нормы. В Интернете блогер размещает ролики, на которых издевается над инвалидом. Это его двоюродный брат, который после ДТП страдает расстройством психики.

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Сам Эдуард Коробейников, он же Джон Клюкер, убежден: все в этом мире продается и покупается. И честь и достоинство его двоюродного брата имеет свою цену. Коробейников придумал Александру Нагорных никнейм Грибабас и занялся производством сомнительного контента. За деньги заставляет его выполнять прихоти подписчиков. Тут кто-то может подметить, что человек не сопротивляется, а значит, все в порядке. Однако Коробейников не скрывает, что Грибабас — инвалид. После дорожной аварии получил вторую группу и страдает расстройством психики. А это означает, что он не отдает отчет своим действиям.



Схему по обогащению Коробейников придумал незамысловатую. Он выходит в прямой эфир и общается с фолловерами. Те в свою очередь, заплатив относительно небольшие деньги, дают задания Грибабасу. Например, заставляют играть в шахтера. И, надев оранжевую каску и карнавальную маску, Александр Нагорных стучит палкой по полу.



Еще один способ заработать на двоюродном брате — заставить его станцевать под чужую музыку. Цена унижения в этом случае вовсе смешная. Заплатив 20 рублей, подписчик может рассчитывать на представление. А если вдруг Александр Нагорных отказывается, родственник приказывает подчиниться.



В перерывах между общением с подписчиками Александр Нагорных рассказывает о себе. Судя по тому, что говорит Грибабас, ему действительно требуется помощь специалистов. Однако вряд ли двоюродный брат готов потратить деньги на врачей.



К частью, среди подписчиков Грибабаса нашлись люди, которые, увидев, что творит Коробейников с братом-инвалидом, обратились в правоохранительные органы. Если подтвердиться, что Александр Нагорных страдает психическим заболеванием, и в прокуратуре признают факт издевательств, то видеоблог придется закрыть. Вместе с этим высока вероятность, что Эдуарду Коробейникову — автору специфической идеи придется не только оправдываться перед подписчиками, но и отвечать перед законом.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.

