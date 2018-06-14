Путин поручил реорганизовать управление Кремля по внутренней политике

Владимир Путин подписал указ об изменениях в структуре администрации президента. Управление Кремля по внутренней политике теперь займется вопросами местного самоуправления.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о реорганизации структуры своей администрации. Текст указа обнародовала в четверг пресс-служба Кремля. Согласно документу, управление по внутренней политике теперь займется вопросами местного самоуправления.
Из текста указа: «Реорганизовать управление президента Российской Федерации по внутренней политике, возложив на него в том числе подготовку в пределах своей компетенции, обобщение и представление президенту РФ и руководителю администрации президента РФ предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления, по вопросам совершенствования общих принципов организации местного самоуправления, а также организацию и обеспечение взаимодействия президента РФ с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований».
Кроме того, будет реорганизовано управление президента по IT-технологиям. Теперь оно будет заниматься вопросами госполитики в области цифровой инфраструктуры, а также вопросами применения информационно-коммуникационных технологий.
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, изменения нужны для оптимизации, «внутренней настройки» в администрации главы государства.
Из текста указа: «Реорганизовать управление президента Российской Федерации по внутренней политике, возложив на него в том числе подготовку в пределах своей компетенции, обобщение и представление президенту РФ и руководителю администрации президента РФ предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления, по вопросам совершенствования общих принципов организации местного самоуправления, а также организацию и обеспечение взаимодействия президента РФ с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований».
Кроме того, будет реорганизовано управление президента по IT-технологиям. Теперь оно будет заниматься вопросами госполитики в области цифровой инфраструктуры, а также вопросами применения информационно-коммуникационных технологий.
Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, изменения нужны для оптимизации, «внутренней настройки» в администрации главы государства.
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