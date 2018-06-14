Песков прокомментировал призыв не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова депутата Госдумы Тамары Плетнёвой, которая обратилась к россиянкам с призывом не вступать в связь с приехавшими на чемпионат мира по футболу иностранными болельщиками.
Пресс-секретарь президента назвал российских женщин «лучшими в мире» и добавил, что они сами разберутся с этим вопросом.
Дмитрий Песков: «Что касается наших российских женщин, то, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире».
При этом он призвал заглянуть в паспорт болельщика и обратить внимание на то, что написано внизу («Скажи нет расизму». — Прим. ред.). По словам Пескова, «это лучше всего характеризует атмосферу праздника».
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила, что россиянкам не стоит вступать в интимные отношения с иностранцами, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу. В противном случае это может привести к увеличению числа матерей-одиночек, как это было после Олимпиады-80.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
Напомним также, что в Аргентине к ЧМ-2018 выпустили пособие, которое поможет оправляющимся в Россию футболистам, болельщикам и журналистам расположить к себе русских женщин. В нем, в частности, рекомендуется чаще мыться, не быть скучными и относиться к россиянкам как к сокровищу.
Дмитрий Песков: «Что касается наших российских женщин, то, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире».
При этом он призвал заглянуть в паспорт болельщика и обратить внимание на то, что написано внизу («Скажи нет расизму». — Прим. ред.). По словам Пескова, «это лучше всего характеризует атмосферу праздника».
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила, что россиянкам не стоит вступать в интимные отношения с иностранцами, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу. В противном случае это может привести к увеличению числа матерей-одиночек, как это было после Олимпиады-80.
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
Напомним также, что в Аргентине к ЧМ-2018 выпустили пособие, которое поможет оправляющимся в Россию футболистам, болельщикам и журналистам расположить к себе русских женщин. В нем, в частности, рекомендуется чаще мыться, не быть скучными и относиться к россиянкам как к сокровищу.
Комментарии