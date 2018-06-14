В Москве в связи с празднованием Ураза-байрама перекроют несколько улиц

Движение транспорта будет перекрыто или ограничено 15 июня на ряде улиц Москвы в связи с отмечаемым в этот день мусульманским праздником
Ураза-байрам.
Полностью перекрыт с 4 до 11 утра 15 июня будет съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект, а также улицы Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большая Татарская, переулки Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы.
Ограничение движения по одной полосе вводится в тот же промежуток времени на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная.
В местах проведения праздника будут усилены меры безопасности: при проходе на территорию мечетей люди должны будут пройти рамки металлоискателей и предъявить документы, передает ТАСС.
Ураза-байрам — праздник разговения, он венчает месяц поста Рамадан, который является одним из столпов ислама. Праздник начнется с утреннего намаза в мечети, затем верующие собираются за столом в кругу семьи, угощают друзей и соседей. Торжество продлится три дня.
Ограничение движения по одной полосе вводится в тот же промежуток времени на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадная.
В местах проведения праздника будут усилены меры безопасности: при проходе на территорию мечетей люди должны будут пройти рамки металлоискателей и предъявить документы, передает ТАСС.
Ураза-байрам — праздник разговения, он венчает месяц поста Рамадан, который является одним из столпов ислама. Праздник начнется с утреннего намаза в мечети, затем верующие собираются за столом в кругу семьи, угощают друзей и соседей. Торжество продлится три дня.
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