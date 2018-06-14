    Посольство РФ в Лондоне объяснило антироссийскую риторику Терезы Мэй. Великобритания, Тереза Мэй, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосольство РФ в Лондоне объяснило антироссийскую риторику Терезы Мэй

    Посольство РФ в Лондоне объяснило антироссийскую риторику Терезы Мэй

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    Посольство РФ в Лондоне объяснило антироссийскую риторику Терезы Мэй

    Посольство РФ в Лондоне объяснило антироссийскую риторику Терезы Мэй

      Тереза Мэй использует антироссийскую риторику, чтобы отвлечь внимание британцев от проблем с Brexit. Об этом заявили в нашем посольстве в Лондоне.

      Дипломаты прокомментировали недавнее выступление британского премьера перед парламентариями. Мэй заявила, что попросит Евросоюз ужесточить санкции против Москвы. Причем слова эти она произнесла вместо ответа на вопрос о том, как продвигаются переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

      В нашей дипмиссии подчеркнули, что «этот факт наглядно иллюстрирует истинный смысл антироссийской кампании британского правительства, главная цель которого — не противодействие мнимой „российской угрозе“, а отвлечение общественного мнения от серьезных проблем на переговорах Лондона с Брюсселем».

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