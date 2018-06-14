В сирийской Думе обезвредили почти 60 взрывных устройств за сутки

Почти 60 взрывных устройств обезвредили сирийские саперы в городе Дума за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

Алексей Цыганков, начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения проводят разминирование населенных пунктов Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки в городе Дума обследовано 54 здания. Обнаружено и обезврежено 17 мин, 10 снарядов и 32 самодельных взрывных устройства. В северной части населенного пункта Кафер-Лаха в провинции Хомс инженерно-саперной группой обнаружено и обезврежено 34 мины и 13 самодельных взрывных устройств».



Был проведен мониторинг обстановки в населенном пункте Замалька. В городе возобновлена торговля, начали работать частные магазины, открываются новые торговые точки. Развернут временный медицинский пункт. Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована работа мобильной медицинской бригады и эвакуация тяжелобольных в лечебные учреждения Дамаска. Органами местного самоуправления совместно с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продуктов питания.



Более 300 беженцев вернулись за сутки в свои дома в сирийской провинции Хомс и пригороде Дамаска Восточная Гута.

