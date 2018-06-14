Навстречу мундиалю: какими путями добираются до России иностранные болельщики

На «Ниве» из Исландии, на велосипеде из Египта, на лошади из Китая. Какими только способами не добираются до России иностранные болельщики. Но кто оказался самым оригинальным?

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Крисси Кьяртансон из Исландии в прошлом году выиграл в онлайн-конкурсе «Ниву». А теперь решил, так сказать, вернуть ее в родную среду обитания. Они с другом Гретаром перекрасили русскую машину в исландские цвета и отправились на чемпионат. Путешествие оказалось не из простых: по исландским грунтовкам, немецким автобанам, русским просторам. Но им все-таки удалось докатить до Москвы. Дальше — Волгоград и Ростов-на-Дону.



Египетский болельщик Мохамед Нуфал тоже легких путей не ищет. Он отправился на ЧМ-2018 на велосипеде. Правда, часть пути он преодолел на самолете: из Иордании пришлось перелететь в Софию из-за ситуации в Сирии.



Путешественник из Китая Цзин Ли и вовсе поехал по городам чемпионата верхом. Жеребца по кличке Караман ему подарили. Дареному транспорту фанат в зубы смотреть не стал и отправился на нем в Волгоград. Китай, правда, в чемпионате не участвует, но Цзин Ли будет болеть за русских.



Подробности — в видеоматериале.