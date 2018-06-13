    На Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой из-за задымления

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    На Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой из-за задымления

    На <nobr>Люблинско-Дмитровской</nobr> линии метро произошел сбой <nobr>из-за</nobr> задымления

    На Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой из-за задымления. Поезда двигались с увеличенными интервалами.

    По словам источника «Интерфакса» в транспортном комплексе столицы, сбой на Люблинско-Дмитровской линии произошел из-за задымления. Однако после проверки состава машинист не обнаружил возгорания.

    Источник: «Из-за задымления поезд стоял на перегоне между станциями „Чкаловская“ и „Сретенский бульвар“».

    В столичном метрополитене в 20:08 сообщили, что на салатовой ветке увеличены интервалы в движении поездов по техническим причинам. А в 20:22 в метро заявили, что движение введено в график.






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