На Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой из-за задымления

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Люблинско-Дмитровской линии метро произошел сбой из-за задымления. Поезда двигались с увеличенными интервалами.
По словам источника «Интерфакса» в транспортном комплексе столицы, сбой на Люблинско-Дмитровской линии произошел из-за задымления. Однако после проверки состава машинист не обнаружил возгорания.
Источник: «Из-за задымления поезд стоял на перегоне между станциями „Чкаловская“ и „Сретенский бульвар“».
В столичном метрополитене в 20:08 сообщили, что на салатовой ветке увеличены интервалы в движении поездов по техническим причинам. А в 20:22 в метро заявили, что движение введено в график.
Источник: «Из-за задымления поезд стоял на перегоне между станциями „Чкаловская“ и „Сретенский бульвар“».
В столичном метрополитене в 20:08 сообщили, что на салатовой ветке увеличены интервалы в движении поездов по техническим причинам. А в 20:22 в метро заявили, что движение введено в график.
Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии по техническим причинам.— Московское метро (@MetroOperativno) 13 июня 2018 г.
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 13 июня 2018 г.
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