Кличко решил защитить киевлян от «Нафтогаза»

Мэр Киева Виталий Кличко решил судиться с «Нафтогазом», чтобы урегулировать вопросы задолженности «Киевэнерго». Об этом сообщается на сайте Кличко.

Виталий Кличко: «Моя четкая позиция — мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы обратиться в суд. Но у нас ключевое требование — включите газ людям».



Мэр Киева обвинил «Нафтогаз» в шантаже горожан и отказе осуществлять подачу газа до погашения задолженности.



Ранее стало известно, что Киев может остаться без горячей воды уже с 1 августа, а с началом отопительного сезона — и без тепла. «Нафтогаз» отказывается заключать договор с компанией «Киевтеплоэнерго» до тех пор, пока «Киевэнерго», принадлежащая Ринату Ахметову, не выплатит задолженность в размере около 5 млрд грн. Из-за отказа «Нафтогаза» заключать новый контракт без горячего водоснабжения уже остались 3 тыс. домов украинской столицы.