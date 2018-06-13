    Маршрутка столкнулась с грузовиком в Дагестане: два человека погибли, более 10 пострадали

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    Маршрутка столкнулась с грузовиком в Дагестане: два человека погибли, более 10 пострадали

    Маршрутка столкнулась с грузовиком в Дагестане: два человека погибли, более 10 пострадали

    В Карабудахкентском районе Дагестана произошло ДТП, в котором погибли два человека, а число пострадавших превысило 10.

    По данным Минздрава Дагестана, на дороге столкнулись КамАЗ и пассажирская «Газель». Жертвами ДТП стали два человека, еще 13 госпитализированы, передает «Интерфакс».

    Пресс-служба Минздрава Дагестана: «В результате ДТП два человека погибли на месте, и 13 доставлены в Карабудахкентскую центральную районную больницу».

    Как сообщают медики, среди пострадавших трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии.

    Между тем ТАСС со ссылкой на источник заявляет, что число пострадавших возросло до 17.

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