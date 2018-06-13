    Небо в Кронштадте украсили воздушными змеями. Кронштадт, Санкт-Петербург, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНебо в Кронштадте украсили воздушными змеями

    Небо в Кронштадте украсили воздушными змеями

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    Небо в Кронштадте украсили воздушными змеями

    Небо в Кронштадте украсили воздушными змеями

      На территории форта «Константин» в Кронштадте прошел фестиваль воздушных змеев.

      Небо украшали самые причудливые экземпляры. В общей сложности в воздух поднялись почти 100 объектов.

      На шоу приехали участники из Финляндии, Эстонии, Польши и России. Любопытно, что побывать на фестивале мог любой желающий. Для этого было необходимо просто взять с собой воздушного змея любого размера и предъявить его на входе.

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