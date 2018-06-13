Небо в Кронштадте украсили воздушными змеями

На территории форта «Константин» в Кронштадте прошел фестиваль воздушных змеев.

Небо украшали самые причудливые экземпляры. В общей сложности в воздух поднялись почти 100 объектов.



На шоу приехали участники из Финляндии, Эстонии, Польши и России. Любопытно, что побывать на фестивале мог любой желающий. Для этого было необходимо просто взять с собой воздушного змея любого размера и предъявить его на входе.