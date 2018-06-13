В Петербурге представили балет о судьбе легендарной Аллы Осипенко

На сцене БДТ состоялась премьера одноактного балета, посвященного юбилею знаменитой танцовщицы Кировского театра.

В спектакле «Время женщины» судьбу примы-балерины Кировского театра языком танца пересказали артисты балетной труппы Мариинки.



Знаменитая танцовщица — одна из последних учениц Вагановой. В 60-х Осипенко поразила зрителей красотой и невероятной выразительностью. Несмотря на ошеломительный успех, она покинула труппу в творческом расцвете — в 1971 году. Работала с лучшими ленинградскими хореографами Якобсоном и Эйфманом.



Нынешний спектакль тоже не случаен. Хореограф Алексей Кононов впервые встретился с балериной, когда ставил на сцене БДТ «Облака» по Беккету.



В спектакле «Время женщины» автор обращается к природе человека, переживающего свое старение, пристально исследует язык тела пожилых людей. Балет поставлен на музыку сразу двух композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Мортона Фельдмана. Свое 85-летие Алла Осипенко отметит в ближайшую субботу, 16 июня.