Жительница Смоленска с помощью соцсетей разыскала мужчину, спасшего ей жизнь

Жительница Смоленска Анна Ковалёва разыскала своего спасителя, который оказал ей первую помощь. Произошедшее осталось на записи камеры наблюдения.

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Возле подъезда Джалала Алиева встретил сын женщины, которую он спас. Вместе они поднялись в квартиру. Первые минуты смущение брало верх, и только за чашкой чая волнение ушло, и Анна с Джалалом смогли искренне поговорить.



Все, что происходило в тот день, попало в объектив уличной камеры наблюдения. На кадрах видно, как Джалал Алиев, заметив лежащую на крыльце женщину, подходит ближе. Осмотревшись и поняв, что вокруг никого — в тот момент на часах было шесть утра — он начал действовать. Мужчина позвонил в скорую, а пока бригада добиралась до места, делал непрямой массаж сердца. Позже медики сказали, что лишь благодаря стараниям и грамотным действиям этого человека пациентку удалось спасти.



О своем спасителе Анна Ковалёва не знала ничего. Все что рассказали ей врачи — это был мужчина в спортивном костюме. Чтобы найти героя, видеозапись случившегося опубликовали в соцсетях, и Джалал узнал на ней себя.



Подробности — в видеоматериале.