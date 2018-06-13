ГИБДД Братска изучает видео из нарушившего все возможные правила свадебного кортежа

Свадебное видео из Братска сегодня пересматривают не только молодожены и их родственники, но и сотрудники ГИБДД. Опубликованный в сети ролик, вызвал гневную реакцию у пользователей и стал поводом для полицейской проверки.

Праздничный кортеж нарушил все возможные правила. Внедорожник, из которого и велась съемка, ехал на большой скорости задним ходом. Автомобиль то и дело перестраивался с одной полосы на другую в неположенных местах и даже обогнал возглавляющий колонну лимузин.



Аналогичный трюк провернул и водитель белого седана. Он также несколько раз пересек сплошную и создал аварийную ситуацию. В какой-то момент в кадре появился желтый автобус с надписью «Дети». Шоферу пришлось максимально прижаться к обочине, чтобы объехать лихачей и избежать столкновения.