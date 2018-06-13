    ГИБДД Братска изучает видео из нарушившего все возможные правила свадебного кортежа. ГИБДД, Иркутская область, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГИБДД Братска изучает видео из нарушившего все возможные правила свадебного кортежа

    ГИБДД Братска изучает видео из нарушившего все возможные правила свадебного кортежа

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    ГИБДД Братска изучает видео из нарушившего все возможные правила свадебного кортежа

    ГИБДД Братска изучает видео из нарушившего все возможные правила свадебного кортежа

      Свадебное видео из Братска сегодня пересматривают не только молодожены и их родственники, но и сотрудники ГИБДД. Опубликованный в сети ролик, вызвал гневную реакцию у пользователей и стал поводом для полицейской проверки.

      Праздничный кортеж нарушил все возможные правила. Внедорожник, из которого и велась съемка, ехал на большой скорости задним ходом. Автомобиль то и дело перестраивался с одной полосы на другую в неположенных местах и даже обогнал возглавляющий колонну лимузин.

      Аналогичный трюк провернул и водитель белого седана. Он также несколько раз пересек сплошную и создал аварийную ситуацию. В какой-то момент в кадре появился желтый автобус с надписью «Дети». Шоферу пришлось максимально прижаться к обочине, чтобы объехать лихачей и избежать столкновения.

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